Jesi, «Spesa Sospesa» funziona: una decina i negozi e supermercati aderenti

JESI – La Spesa Sospesa funziona. Caritas ha aggiornato l’elenco degli esercizi commerciali che partecipano all’iniziativa, con un carrello posizionato all’ingresso. Almeno 7 a Jesi i supermercati aderenti: Coop, Conad (v.le Don Minzoni), Coal (piazza Vesalio), Carrefour (piazzale A. Ciabotti), Eurospin, Lidl, Sì con Te (Torrione).

Una sinergia possibile grazie anche alla collaborazione di associazioni che hanno consentito di attivare i punti di raccolta di generi alimentari o di effettuare le consegne. Chi vuol donare beni di prima necessità non deve fare altro che acquistarlo negli esercizi commerciali aderenti e riporlo nell’apposito carrello, in attesa del ritiro da parte dei volontari. Giorni fa il Soroptimist Club di Jesi ha consegnato alla Caritas il primo carrello beni di prima necessità raccolti al Sì con Te di via Puglisi grazie all’iniziativa Dona Con Noi.

«Grazie una rete coinvolge i nostri volontari, Croce Rossa e Croce Verde di Jesi, in coordinamento con i Servizi sociali abbiamo creato un rete per la consegna di pacchi viveri a chi è in difficoltà» aveva detto Marco D’Aurizio, direttore della Caritas diocesana di Jesi. Con l’emergenza sanitaria, infatti, aumentano di giorno in giorno in città le famiglie in difficoltà.

Ogni lunedì mercoledì e venerdì, i volontari passano a ritirare le donazioni (beni prima necessità e cibo a lunga conservazione, no freschi deperibili). Anche il Panificio Martellini, oltre a donare il non venduto del giorno precedente, ha posizionato il cartello della spesa sospesa, così da creare un punto raccolta con donazioni dei privati.

Caritas ringrazia i negozi, i volontari e soprattutto i clienti che facendo spesa aiutano a soddisfare le tante richieste.