Jesi, taglio del nastro per il Museo degli Ori di Jesi | Password Magazine

JESI – É stato inaugurato ieri il Museo degli Ori di Jesi, negli spazi allestiti all’interno di Palazzo Bisaccioni.

Il museo, che celebra e valorizza l’arte orafa jesina, è l’esito di un lavoro di equipe dell’associazione “gli Ori di Jesi” in collaborazione con il Liceo Artistico Mannucci e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA). Esito di un lungo lavoro di raccolta, l’esposizione presenta documenti storici, gioielli, collezioni private, fotografie e attrezzature antiche legate alla storia dell’oreficeria jesina, insieme ai gioielli del nuovo marchio J degli orafi dell’associazione.

Al taglio del nastro, la presidente di Ori di Jesi Maria Marchegiani: «Un onore per me essere qui

in rappresentanza di tanti orafi locali , designer, professori…e di tutti cultori della storia dell’oreficeria di Jesi – ha detto – ma soprattutto a testimonianza della storia orafa che ha distinto Jesi fin dal 1500 in Via degli Orefici.. Chiostro Sant’Agostino e il Quartiere Ebraico. Oggi finalmente poniamo il primo tassello di un recupero della storia orafa che non poteva rimanere sommersa e che sarà visibile a tutti un eccellenza per Jesi e vanto per l’Italia».

L’associazione raggruppa altri orafi, guide turistiche, docenti di Università e professori di storia dell’arte, esperti di oreficeria e designer: «Jesi ha tutte le carte in regola per diventare una nuova capitale dell’oreficeria, una piccola Ponte Vecchio – ha aggiunto la presidente -. Noi ci porremo a sostegno della scuola con corsi post diploma come ponte tra passato presente e futuro. Del turismo d’eccellenza con pacchetti di turismo esperienziale dove apriremo le porte dei nostri laboratori orafi con pacchetti co-working dove un turista potrà realizzare un gioiello che poi porterà a casa ma sopratutto i nostri gialli griffati gli Ori di Jesi».

All’occasione è stata mostrata al pubblico per la prima volta anche la targa realizzata da Massimo Ippoliti e donata dall’Ente Palio San Floriano di Jesi, presente il presidente Emanuel Santoni. Un ringraziamento è andato anche ad Adriatica Condomini, nella persona di Cinzia Gismondi figlia dell’incisore Marcello Gismondi per le opere del padre e per la teca.

E poi: «Un caloroso ringraziamento infinito a Alfio Bassotti per la concessione delle sale di Palazzo Bisaccioni.

al CTG per la realizzazione di un meraviglioso documentario alla scoperta dell’oreficeria dal lontano 1500 ad oggi

Alla famiglia Olivieri per la concessione della visione del video documentario anni sessanta su cvi degli orefici.

A Enza Amici per la concessione delle attrezzature …dei gessi… dei gioielli dell’ orafo Franco Amici.

Alla pinacoteca per il prestito dell’opera di Bosi. J. Spacca che terra aperte le sale gli Ori di JESI».