Jesi, taglio del nastro per la 'Bottega del Gelato' di Paola Barone | Password Magazine

JESI – Quando la voglia di guardare avanti è più forte di quelle che sono le difficoltà e i timori per il futuro, nascono nuove realtà. È quello che è successo a Jesi, nel cuore della Vallesina, grazie a Paola Barone intraprendente maestra gelataia che dopo aver avviato una gelateria a Morro d’Alba, lo scorso anno, in queste ore ha inaugurato una nuova attività a Jesi, in via Fausto Coppi.

«La bottega del Gelato» accoglie i clienti in un’atmosfera vintage che scalda il cuore e fa fare un tuffo nel passato. Punto di forza la qualità dei prodotti e delle materie prime che arrivano dal territorio. E così tra i gusti si può trovare, per esempio, quello al vino Lacrima.

«Ho aperto il primo negozio a Morro d’Alba in piena pandemia e in zona arancione, questa seconda inaugurazione coincide con fatti tragici. Sono un pesce che va controcorrente e spero che questa mia forza sia di buon auspicio», ha detto Paola Barone.

«Ci credo e ci metto l’anima – prosegue – e mi auguro con la mia attività di dare un contributo a tutto il territorio».

Presenti al taglio del nastro Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Arlia responsabile territoriale dell’Associazione, Giuseppe Carancini e Marco Toccaceli responsabile dell’ufficio territoriale di Jesi.

«La voglia di investire e credere nel territorio e nelle persone, è la nostra forza e la forza dei nostri imprenditori”, ha detto Pierpaoli. “Il momento è molto complesso e vedere persone come Paola che nonostante tutto guardano avanti con fiducia e investono, riteniamo sia un segnale forte di speranza. Da parte nostra, come Confartigianato, siamo accanto agli imprenditori per supportarli e aiutarli a crescere».