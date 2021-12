Jesi, taglio del nastro per Mom Lab: il sogno di Monica diventa realtà | Password Magazine

JESI – Taglio del nastro per Mom Lab, laboratorio di sartoria in via Erbarella nato dalla creatività e dal talento artigianale di Monica Massaccesi.

Un’attività che non si occupa solo di riparazioni e ritocchi decorativi ad abiti e scarpe ma anche di vendita di capi della linea personale Mom Lab.

Questa mattina la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’assessore Marialuisa Quaglieri.

«Per me si tratta della realizzazione di un sogno, una grande sfida vinta – sono le parole della titolare Monica -. Il laboratorio è frutto di un progetto nato due anni fa e avviarlo rappresenta per me un momento di rinnovamento».

«Ho visitato il laboratorio e notato subito con quanta cura e amore Monica lo ha sistemato – interviene l’assessore Quaglieri -. Questa nuova attività che nasce non valorizza solo l’artigianato, che è proprio del nostro territorio, ma sancisce anche la ripresa in questo periodo segnato dalla pandemia».

Mom Lab è innovazione, personalizzazione, riuso: «Qui diamo nuova vita agli indumenti effettuando riparazioni o aggiungendo ricami, accessori o piccoli ritocchi decorativi anche su t-shirt e scarpe – spiega Monica -. Non volevo fermarmi al concetto di sartoria ma aggiungere quel tocco di creatività al mio lavoro».

