JESI- Ci segnalano un tamponamento avvenuto poco fa in via XXIV Maggio, all’altezza della rotatoria di Via Ricci.

Una Alfa Romeo Mito ha tamponato una Fiat Sedici: non sembrerebbero esserci feriti.

Presente sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Possibili rallentamenti alla circolazione, prestare attenzione.

A cura di Giovanna Borrelli