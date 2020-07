Jesi, tenta di uccidersi in casa. Salvato | | Password Magazine

JESI – Tenta di togliersi la vita ma viene salvato in tempo dai soccorritori. È accaduto poco fa, nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 17 luglio) in centro storico. Un uomo, già noto per episodi simili, si è chiuso all’interno della propria casa ed ha acceso il gas, deciso a farla finita una volta per tutte. Il tempestivo intervento del 118 insieme ai carabinieri e vigili del fuoco ha evitato però la tragedia.

Per fortuna i soccorsi sono riusciti a calmarlo e ad evitare il peggio. L’uomo è stato ora trasferito all’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso.

È il secondo tentativo di suicidio in una settimana registrato in città.

Notizia in aggiornamento