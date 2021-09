Jesi, torna Pikkanapa: sarà in piazza Federico II e con Green pass | Password Magazine

JESI- È stata presentata la nuova edizione di Pikkanapa, il festival e mostramercato del peperoncino e della canapa, che prenderà il via venerdì 3 settembre fino a domenica 5 settembre in piazza Federico II.

A presentare l’evento sono stati il presidente dell’Associazione Pikkanapa Leonardo Brunzini, l’assessore Marialuisa Quaglieri, il responsabile della Confartigianato di Jesi e Vallesina Marco Arlia, insieme a Luciano Pacenti e Luigi Loscalzo.

La grande novità di quest’anno sarà la collaborazione con Tiello Streetto che garantirà la presenza di 12 track di cibo nazionale e internazionale e 4 birrifici nazionali. Ci saranno quindi varie tipologie di cibo, dalla messicana alla cucina tipica locale. Ovviamente al centro della proposta gastronomica della manifestazione ci saranno la canapa e il peperoncino, su quest’ultimo in particolare è incentrato l’evento «Alla ricerca dell’abbinamento piccante» , che si terrà in tutte e tre le serate alle 19.

Oltre al punto di vista culinario, Pikkanapa si presenta come una manifestazione ricca di offerte e di approfondimenti culturali; grazie alla collaborazione con la Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino, ogni giorno sarà possibile prendere parte a dei laboratori con il mastro cartaio Federico Salvatori. L’intento della Confartigianato, come spiegato da Arlia è quello di puntare sulla canapa come materiale sostitutivo: «La canapa potrebbe rappresentare un materiale sostitutivo nelle bioplastiche e nel settore tessile. Può produrre nuova linfa e va costituito un serio piano industriale di sviluppo per questa nuova tecnologia».

Saranno inoltre presenti dei laboratori di tessitura creativa per i bambini e nella giornata di venerdi 3 settembre sarà a Pikkanapa il giornalista Matteo Gracis a presentare il suo libro Canapa una storia incredibile.

Sabato 4 parteciperà alla manifestazione jesina il Guinnes World Record mangiatore di peperoncino e divulgatore della “cultura” piccante Jack Pepper, mentre domenica 5 settembre ci sarà un incontro con tutte le maggiori associazioni di categoria della canapa.

Sull’origine esclusivamente jesina della manifestazione l’assessore Quaglieri ha sottolineato: «Pikkanapa è valorizzazione del territorio attraverso i prodotti. Quest’evento è nato qua, a Jesi e perciò dobbiamo sentirlo come, con l’auspicio che ingrandendosi sempre più possa diventare un attrazione e un punto di riferimento».

L’assessore, delegate alle politiche sanitarie e sociali, ha voluto riflettere sugli effetti che il covid ha causato nella vita sociale: «Il covid c’ha tolto la comunità e lo sprito di aggregazione e questo fa male, non fare niente fa male, perciò è importante fare gli eventi. Tutto però deve essere fatto con la dovuta cautela e le dovute accortezze e oggi più che mai è fondamentale vaccinarsi anche per vivere meglio e più in serenità Pikkanapa».

Come anche per tutti gli eventi anche a Pikkanapa ci si potrà andare solo se muniti di Green Pass anche se non ci saranno gate di accesso con controlli ma saranno svolti dalla Polizia degli accertamenti a campione, chi fosse trovato senza certificazione andrà incontro ad una contravvenzione.