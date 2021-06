Jesi, traffico bloccato sulla SS76 per un incidente | Password Magazine

JESI – Traffico con lunghe code sulla SS76 in direzione Fabriano per un incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle 21.30. Coinvolto solo un veicolo, una Ford, che per cause in corso di accertamento è andato fuori controllo schiantandosi contro un guardrail. L’incidente è avvenuto tra Jesi Est e Jesi Centro. Sul posto il 118 in soccorso alla conducente che, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi lesioni. A lavoro la Polizia stradale per i rilievi. Traffico bloccato con diversi automobilisti che hanno spento il motore e sono scesi in strada.