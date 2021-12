JESI – Un uomo di 38 anni è stato investito questa mattina in via Setificio da un’auto in corsa. Si tratta di uno straniero che, nell’urto con il veicolo, è rimasto ferito tanto da essere necessario l’intervento del 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha trasportato il 38enne al Pronto soccorso di Jesi, con un codice di media gravità.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi.