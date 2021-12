Jesi, travolto da un'auto mentre attraversa la strada: un minore in ospedale | Password Magazine

JESI – Bambino travolto da auto mentre attraversa la strada in prossimità delle strisce. E’ accaduto intorno alle 16, lungo viale della Vittoria, all’altezza dell’area dell’ex ospedale. Per cause in corso di accertamento, un minore di 12 anni, di origine straniere, è stato urtato lateralmente da un’auto. Per fortuna nulla di grave: il ragazzino è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto soccorso per accertamenti da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

E’ il secondo investimento oggi, dopo quello in via Setificio di questa mattina, dove è rimasto ferito un 38enne.