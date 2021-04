Jesi, trent'anni di attività per l'azienda Tecnomont | Password Magazine

JESI – Trenta candeline per Tecnomont. L’azienda jesina che si occupa di traslochi e montaggio mobili celebra i trent’anni di attività in uno dei periodi più difficili, a testimoniare che le imprese sane del territorio ci sono e la ripartenza è possibile.

Uno dei soci titolari Andrea Bocchini ci dice «La nostra azienda collabora con diversi negozi nella provincia di Ancona offrendo un valido supporto nella cura del cliente, mentre I privati possono chiedere la nostra esperienza per il montaggio di mobili – commenta Andrea Bocchini, uno dei soci titolari -. Per chi ne ha bisogno facciamo anche da deposito e questo è un servizio molto apprezzato».

Sandro Re, socio, racconta: «Tecnomont nasce nel 1990 come spin-off di un grande gruppo di mobilieri della Vallesina e opera con qualità artigiana e attenzione dei materiali riuscendo, grazie ad una autoscala di proprietà, a fare traslochi fino all’11° piano di un palazzo, circa 33 metri».

Consegna la targa per I 30 anni di attività il responsabile sindacale Confartigianato del mandamento di Jesi Marco Arlia : «Le nuove aziende dovrebbero prendere spunto da chi ha costruito questo paese ed in momenti difficili come questo c’è bisogno di esperienza e molta umiltà, la targa è un riconoscimento che fa piacere a chi lo riceve ma anche a chi lo dona in segno di stima e gratitudine, Bravi!»