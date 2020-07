JESI – Era morto almeno dal giorno prima, per cause naturali. Un 57enne è stato trovato ieri pomeriggio senza vita nel suo appartamento, in via Setificio. A dare l’allarme, intorno le 17, un familiare che ha chiamato 118 e forze dell’ordine.

Giunti sul posto, i soccorsi hanno constatato purtroppo il decesso dell’uomo. Inutili i tentativi di rianimazione: la morte, per cause naturali, sarebbe avvenuta almeno 24 ore prima.