Jesi, un originale 'cartello' per redarguire lo scaricatore seriale di rifiuti | Password Magazine

JESI – Chi transita in questi giorni in via del Burrone l’avrà sicuramente notata. Non distante dal Cippo dei Martiri della Resistenza, lungo il guardrail, è stata affissa la tavoletta di un water a ‘mo di cartello, vicino a dei rifiuti abbandonati. Un messaggio probabilmente di un residente per redarguire qualcuno che in quella via ha la cattiva abitudine di lasciare la spazzatura a bordo della strada. Così forse sarebbe stato più chiaro: «Sei proprio uno… s*****!» si legge. Noi la parolaccia non la riportiamo per intero, lasciamo voi immaginare quale fosse. La segnalazione arriva da un lettore che, oltre all’originalità del cartello, vuole comunque riportare l’attenzione sul problema degli scaricatori seriali di spazzatura che, sopratutto nelle zone periferiche della città, continuano ad abbandonare di tutto senza alcun rispetto né per l’ambiente né per gli altri.