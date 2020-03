Jesi, un servizio di «continuità educativa» per i piccoli del nido

JESI – Servizio di continuità educativa per i piccoli 0-3 anni della scuola d’Infanzia Romero. Al nido, l’unico in città gestito dal Comune, le insegnanti dedicano due ore al giorno, dalle ore 9 alle 11, a rispondere telefonicamente alle domande dei genitori che possono rivolgersi a loro per chiedere consigli e attività da proporre ai piccoli durante questo periodo di permanenza a casa. Basta chiamare il numero 0731 538324 per mettersi in contatto con le maestre: anche i bambini possono parlare con loro e sentirne la voce. «In questo modo – spiega l’assessore ai Servizi educativi Marisa Campanelli – i bambini si sentiranno meno isolati e tranquillizzati nell’interagire con le insegnanti, un servizio di continuità educativa che il Comune di Jesi è il primo ad attivare in tutte le Marche».

Per gli adulti, invece, il Comune offre supporto psicologico avvalendosi della collaborazione della psicologa-psicoterapeuta Romina Pulita che garantisce un servizio di sportello telefonico per superare paure, ansie e sostenere i cittadini in questo momento così difficile e particolare: si possono chiamare i numeri 0731 538426 o 333 2127712, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.00.