JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19.30 circa a Jesi, in via Macerata, per l’incendio di un’auto.

Le persone a bordo della vettura hanno avvertito odore di fumo mentre la vettura stava marciando, così il conducente ha accostato l’auto e sono scesi dal veicolo.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi ha spento le fiamme, evitando che si propagassero al campo di grano a bordo strada e messo in sicurezza la zona dell’intervento.