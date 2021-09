Jesi verso il Mancini Day, da Autolinee Crognaletti un autobus dedicato al Mancio | Password Magazine

JESI – Jesi verso il Mancini Day. Anche Autolinee Crognaletti dedica un autobus al Ct della Nazionale, orgoglio cittadino, atteso domani alla PalaTriccoli per una serata sold out.

«Il bus è solo una piccola parte della festa per rendere omaggio a questa grande impresa» commenta l’imprenditore Daniele Crognaletti sui social (sua la foto in copertina) e aggiunge: «Il merito dell’assessore Ugo Coltorti che sta organizzando la festa per Mancini».

La pagina del Comune di Jesi ha pubblicato il video del mezzo che riporta la foto del Mancio esultante con la Coppa: «Complimenti alle Autolinee Crognaletti per la bellissima idea!» si legge.

In occasione del Mancini Day, il Comune ha fatto realizzare al quartiere Prato anche un murale per il Mister, realizzato dalla Technicalz.

La serata di domani, come noto, sarà condotta dal giornalista Marino Bartoletti ed alternerà video che raccontano la splendida cavalcata azzurra fino a Londra e momenti musicali. Sul palco verrà posizionata anche la Coppa Europa che la Federcalcio porterà nella nostra città per arricchire la festa dedicata al commissario tecnico. A Mancini nell’occasione sarà conferito ufficialmente il titolo di “ambasciatore di Jesi nel mondo”, il riconoscimento attribuitogli dal Consiglio comunale quale attestato di stima e di gratitudine per aver contribuito a dare prestigio alla nostra città, su cui si sono accesi i riflettori della stampa nazionale ed europea.