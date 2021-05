Jesi, videocamere in centro e al parco del Vallato | Password Magazine

JESI – Telecamere al centro e al parco del Vallato. Il Comune di Jesi ha dato incarico di progettare l’installazione delle spycam che scoraggino in quelle zone atti vandalici e criminalità.

«La videosorveglianza ha praticamente azzerato reati e atti vandalici in una zona non semplice, come quella attorno a Porta Valle.

Si è dimostrata pertanto un deterrente molto efficace – fa sapere il sindaco Massimo Bacci -. Con lo stesso spirito abbiamo dato incarico di progettare l’installazione di telecamere nel centro storico – specialmente nelle zone della movida, così come promesso ai residenti – e al parco del Vallato, che pure è un’area dove sono presenti criticità legate alla sicurezza. Come condiviso con Prefettura e forze dell’ordine, sarà l’inizio di un programma destinato a coinvolgere altri quartieri sensibili».