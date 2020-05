Jesi, violento impatto auto contro moto: un giovane in eliambulanza a Torrette

JESI – Incidente questa mattina in via Gramsci, davanti a piazza XXV aprile. Per cause in corso di accertamento, probabilmente una mancata precedenza, all’altezza del negozio di vicinato Battenti una Fiat 600 e una moto Kawasaki si sono scontrate. Ha riportato serie ferite il 24enne che viaggiava in moto: secondo alcuni testimoni, sarebbe stato sbalzato dalla moto, facendo un volo fino ad atterrare sull’asfalto.

Il giovane, rimasto sempre cosciente, è stato imbarcato in eliambulanza, atterrata al campetto dietro la chiesa Regina della Pace, e trasportato poi a Torrette in codice rosso. É grave ma non sarebbe in pericolo di vita. A condurre l’automobile invece c’era un 19enne, in condizioni meno preoccupanti.

Sul posto anche la Croce Verde di Jesi e l’automedica. A lavoro la Polizia locale per i rilievi e per la regolarizzazione del traffico. (mp)