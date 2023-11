Jesi, vittima di truffa online si rivolge alla Polizia: individuato e denunciato un giovane - Password Magazine

JESI – Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato PS di Jesi ha denunciato in stato di libertà all’AG competente un 18enne, veneziano, per il reato di truffa.

In data 24 ottobre, un 30enne con cittadinanza bulgara ha sporto querela in Commissariato per truffa. Il 30enne, in particolare, ha raccontato agli agenti che, dopo aver pubblicato un annuncio sul sito auto usate, riguardante la vendita di due dispositivi power-line al prezzo di 90 euro, era stato contattato immediatamente da un potenziale cliente interessato all’acquisto.

Per ricevere il pagamento della merce, il venditore – su richiesta del cliente – si sarebbe però dovuto recare presso un Ufficio Postale di Jesi. E così il 30enne aveva fatto: giunto allo sportello Bancomat dell’Ufficio postale, inserita la sua carta, anziché ricevere accrediti aveva proceduto però ad effettuare due ricariche su una postapay in favore del compratore, per un importo complessivo di euro 500.

Gli accertamenti investigativi esperiti nell’immediatezza hanno consentito di risalire all’identità dell’intestatario del conto, un giovane veneziano di 18 anni. Si procedeva, pertanto, al suo deferimento all’AG competente per truffa.