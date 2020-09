Jesi, Gianluca Zambrotta a cena in centro! | Password Magazine

JESI – La pioggia, il vento, Gianluca Zambrotta. L’ultimo giorno di questo agosto, a Jesi, sarà ricordato per la presenza inattesa del Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, già ex terzino di Juventus, Milan e Barcellona.

L’ex calciatore era a cena al ristorante “Hosteria Dietro le Quinte” nel centro storico di Jesi, accompagnato dalla famiglia e da un noto imprenditore jesino. A Password Gianluca Zambrotta ha spiegato: «Ero in vacanza in Puglia e mi sono fermato qui da un mio caro amico, Luca Allegrini, che conosco da tempo. Purtroppo non mi fermerò e partiró a breve».

Aggiunge Zambrotta: «Magari tornerò a nei prossimi mesi, forse a Natale, ma magari anche prima (ride, ndr)». A cena con lui anche la moglie Valentina, il figlio Riccardo e il piccolo cagnolino.