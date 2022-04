JesiCentro: «Centro storico e sviluppo turistico, confronto con i candidati sindaco» | Password Magazine

JESI- Un confronto pubblico al Circolo Cittadino a cui sono invitati a partecipare i candidati sindaco Marco Cercaci, Lorenzo Fiordelmondo, Antonio Grassetti e Matteo Marasca per conoscere e contribuire al loro progetto del centro storico e per lo sviluppo turistico della città. A proporlo è l’associazione JesiCentro, presieduta da Tobia Bifani:

«I commercianti dell’associazione JesiCentro, Centro Commerciale Naturale, una realtà di 150 famiglie di imprenditori, esprimono la propria volontà di contribuire al proseguimento del lavoro di trasformazione e restituzione di prestigio al “salotto” della nostra città, necessario dopo due anni di pandemia e l’ulteriore congiuntura internazionale estremamente triste e complicata” – è quanto esprime l’associazione in una nota -. Lo scorso Natale insieme al Comune, alle associazioni di categoria (Confartigianato, Confcommercio e Cna) e alle altre associazioni locali (commercianti del Viale, Jesi da Vivere), mettendo da parte le esigenze individuali, sono riusciti a costruire il più bel Natale degli ultimi 20 anni.- continua l’associazione di commercianti jesina- . Con la stessa energia virtuosa hanno contribuito a realizzare anche attività collaterali al passaggio del Giro d’Italia il prossimo 17 Maggio».

Pertanto i commercianti sperano che con la prossima amministrazione continui il rapporto di stretta collaborazione «per trovare progetti da costruire insieme».

Quattro sono i punti che emergono, che vengono definiti «obiettivi principali del prossimo futuro» e sui quali sono invitati a intervenire i candidati sindaco.

JesiCentro infatti vorrebbe «Essere partecipe agli incontri in comune per concordare insieme l’attuazione del PUMS (Piano di Mobilità sostenibile), perchè immaginiamo sì una Jesi verde, moderna ed attenta ad una mobilità sostenibile, ma lo facciamo cercando di salvaguardare la fruibilità del nostro centro storico, oltre alla sua bellezza. Non è detto infatti, che le logiche applicate dalle grandi città siano replicabili esattamente in uno studio di fattibilità fatto per una piccola cittadina come Jesi. Onde evitare la desertificazione del centro storico come Macerata, Osimo e molte altre città simili a Jesi per bacino d’Utenza».

Inoltre viene chiesto di «implementare l’arredo urbano e i DEHORS in centro dopo il rifacimento del nuovo corso, delineare eventi culturali per attrarre I nostri concittadini, gli abitanti della Vallesina e i turisti sempre più presenti a Jesi; programmare già da giugno una NATALE 2022 in festa ed all’insegna dell’unità con il tema conduttore Pace e fratellanza tra i popoli».