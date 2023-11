JesiClean e Mc Donald’s Jesi insieme per ripulire la città dai rifiuti abbandonati - Password Magazine

JESI – Si è svolta domenica l’iniziativa di pulizia organizzata da JesiClean e il Mc Donald’s di Jesi. Con oltre 50 partecipanti, sono riusciti a raccogliere oltre 25 sacchi di rifiuti per un totale di più di 60 chili.

Siamo partiti dal punto vendita del Mc Donald’s ripulendo il parcheggio dell’attività commerciale, dividendoci poi in due gruppi: uno diretto verso il campo boario, scuola Federico II e San Giuseppe; l’altro diretto verso il parcheggio Mago Merlino e Granita. Tanta partecipazione, oltre dei dipendenti del McDonald’s e degli associati di JesiClean, anche dei cittadini e rappresentanti di altre associazioni ambientaliste e non, come Fiab e la comunità islamica.

McDonald’s da qualche anno avverte la responsabilità di intervenire in alcune delle sfide ambientali oggi più urgenti, come il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, è un problema sempre più concreto che oggi crea disagi sia a livello di decoro urbano, sia a livello di inquinamento ambientale.

Essendo una delle catene di ristorazione più diffuse nel territorio ha l’opportunità di sensibilizzare gli oltre 1 milione di clienti italiani che incontra quotidianamente nelle comunità in cui opera, attraverso i 640 ristoranti presenti in tutta Italia, coinvolgendoli come parte attiva nelle iniziative.

A tutti i partecipanti è stato regalato un kit contente una borraccia, dei guanti, una pinza per raccogliere i rifiuti, un cappellino per il sole, una pettorina e una sacchetta per tenere tutto il materiale consegnato. Tutto all’insegna del rispetto dell’ambiente!

Si è parlato inoltre delle problematiche che quello spazio soffre e dei rifiuti abbandonati. Il punto vendita di Jesi e l’associazione si interfacceranno infatti con l’amministrazione comunale per cercare delle soluzioni pratiche per risolvere questi problemi.

Ringraziamo tutti i partecipanti all’evento di pulizia a nome dei referenti del punto vendita del Mc Donald’s di Jesi e dell’associazione JesiClean!