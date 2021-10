Judo, il Maestro Riccardo Coppari autore del «Metodo perfetto» | Password Magazine

JESI – Si chiama Il metodo perfetto ed è il libro scritto dal Maestro Riccardo Coppari, insegnante di Judo della nostra A.S.D. JUDO SAMURAI Jesi-Chiaravalle. L’autore organizza un incontro di presentazione lunedì 1 novembre, alle ore 18.30, presso l’Hotel Federico di Jesi.

In tale occasione verrà presentata la pedagogia conativa, metodo studiato dal Maestro Coppari e applicato dalla scuola di Judo Samurai Jesi-Chiaravalle.

​

«… Dopo anni di applicazione sul campo – sono le parole dell’autore -posso dichiarare di aver trovato l’approccio migliore che permette ai giovani di non annoiarsi mai, di non pensare al judo come una forzatura ma un modo naturale per esternare le proprie attitudini senza dover entrare subito in competizione».