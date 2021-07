Kos Care, oggi il sit-in a Jesi promosso da CGIL, FP CISL e UIL Fpl | Password Magazine

JESI – Grande partecipazione dei lavoratori, circa 50, al presidio di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, che si è svolto oggi, davanti al centro ambulatoriale di Jesi, viale Don Minzoni.

«La protesta riguarda il gruppo Santo Stefano, oggi Kos Care – si legge in una nota dei sindacati – stamane, a scendere in campo, sono stati i lavoratori dei tre centri ambulatoriali della provincia di Ancona, che, complessivamente, contano circa 150 addetti. Le ragioni della protesta si legano alla richiesta di riconoscimento del contratto della sanità privata per la differenza di trattamento economico e normativo a parità di mansioni, professionalità e formazione. Una differenza che, per quanto concerne lo stipendio, viaggia sulle 400 euro mensili con 38 ore settimanali a fronte delle 36 della sanità privata».