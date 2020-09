La biblioteca La Fornace forma volontari per il progetto 'Nati per leggere' | Password Magazine

MOIE – La biblioteca comunale di Moie cerca e forma volontari per leggere ai bambini: un ruolo previsto dal progetto nazionale “Nati per Leggere”, che ha come finalità la promozione della lettura in fascia prescolare. “La Fornace” vanta ormai una lunga tradizione di attività legate a questo ambito, e un gruppo importante di volontari che nel tempo si è messo a disposizione per diffonere la pratica della lettura. L’invito a diventare “lettore volontario Nati per leggere” si rinnova, tuttavia, ogni anno, come il corso di formazione, completamente gratuito, per avere l’attestato che certifichi almeno 20 ore di letture ai bambini in biblioteca.

Il corso è aperto ad un massimo di 30 partecipanti ed è riservato ai residenti o domiciliati nel comune di Maiolati Spontini o nei centri limitrofi.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il prossimo 23 settembre. Il corso si strutturerà in tre giornate di full immertion: domenica 4 ottobre dalle ore 9 alle 18, sabato 10 ottobre dalle 14 alle 18 e domenica 11 ottobre dalle 9 alle 13.

In un periodo in cui le biblioteche sono chiamate a dare risposte nuove, dettate dai nuovi bisogni dei cittadini delle comunità di riferimento, anche la figura del volontario si trova al centro di questo cambiamento. Date queste premesse, per i cittadini maggiorenni che desiderassero anche svolgere un impegno civico per il proprio territorio, il volontariato in biblioteca è sempre più la risposta a questo bisogno.

I moduli per iscriversi al corso per lettori volontari sono nel sito internet della biblioteca. Per informazioni si può telefonare al numero 0731702206.