La Casa Museo Gaspare Spontini aderisce al Grand tour dei Musei | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Il Museo Gaspare Spontini aderisce al Grand tour dei Musei, l’iniziativa proposta dalla Regione Marche, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione, che si inserisce nell’ambito della Giornata Internazionale dei Musei 2022, ‘Il Potere dei Musei’, promossa da Icom, l’International Council of Museums, l’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali.

Due saranno le giornate speciali di apertura: sabato 14 e domenica 15 maggio. La struttura che sorge nel cuore del capoluogo collinare, e che comprende l’Archivio, la biblioteca e il Museo Gaspare Spontini, ha scelto come tema del Grand tour “Studiare Gaspare Spontini”. La mattina di sabato 14 maggio sarà dedicata alle scuole, con laboratori didattici per i più piccoli, mentre le visite serali saranno possibili dalle ore 18 fino alle 21. Domenica 15 maggio il museo sarà aperto dalle 16 alle 19. Il biglietto unico è di 3 euro.

«La conoscenza del compositore Gaspare Spontini – osserva l’assessore alla Cultura Tiziana Tobaldi – la storia delle istituzioni a lui dedicate, la sua straordinaria vita testimoniata in numerosi documenti e partiture sono oggetto di ricerche approfondite e qualificate. L’iniziativa Gran tour Musei permette ora al pubblico, dopo il lungo periodo di forzata chiusura, di riappropriarsi degli spazi museali e di condividere esperienze e conoscenze con rinnovato impegno e in piena sicurezza. Un’opportunità preziosa per ricucire quel prezioso rapporto che unisce il pubblico e i luoghi della cultura, contenitori unici per la conservazione e per la diffusione del patrimonio».

La tematica individuata da Icom, ‘Il Potere dei Musei’, offre lo spunto per riflettere sul ruolo strategico che i musei possono assumere nel contesto culturale e sociale del territorio e sulla loro capacità di incidere nella realtà contemporanea e nella vita delle comunità. Riconoscere il ‘potere’ dei musei significa infatti sottolineare la loro capacità di proporsi come fattori e strumenti di cambiamento, contesti di formazione e sviluppo della società, crocevia di visioni, suggestioni e interpretazioni.