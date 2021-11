La Colonia di Antonietta: «I nostri mici prede di animali selvatici» | Password Magazine

JESI – «Siamo arrabbiate e addolorate». Sono momenti bui per le volontarie della Colonia di Antonietta di Jesi, l’associazione di volontariato che ha come obiettivo quello aiutare, in ogni modo possibile, la signora Maria Antonietta Ferretti e i gatti della sua colonia.

L’associazione, sui social, fa sapere che almeno una decina dei gatti ospiti del rifugio in via Zanibelli sono finiti preda di animali selvatici, come lupi e volpi.

«Negli ultimi mesi ne abbiamo persi tanti per questa ragione – dicono -. Sono Rumeno (detto anche Nando), Libero, Gatta Deli, Piccola V, James Bond, Pallino, Apollo, Tea, Ghiaccio…»

Eppure…non era prevista una sistemazione alternativa all’area attualmente occupata accanto al canile sanitario?

Sì e la Colonia di Antonietta aveva annunciato tempo fa di volersi avvalere di un terreno acquistato da una volontaria, sito in via Piandelmedico, per ospitare i gatti di Antonietta.

I lavori per il trasferimento erano iniziati ma sono poi insorti dei problemi. «In questo momento – spiegano le volontarie nel post – la realizzazione dell’orto-rifugio per i mici della Colonia di Antonietta è in pausa per questioni tra privati». Problemi per cui è insorto un contenzioso: «Davanti ad un giudice verranno discussi questi aspetti».

Dunque, due rifugi a metà. «Il nuovo rifugio in Piandelmedico – scrivono le volontarie sui social – è al momento inaccessibile per noi e quello storico di via Zanibelli è in parte smantellato perché le due casette di legno migliori sono state spostate al nuovo terreno/rifugio ma non abbiamo avuto la possibilità di montarle. Questo significa che i nostri mici, che ricordiamo essere ancora in Zanibelli per ovvi motivi, non hanno tutti i loro alloggi e non sono più totalmente al sicuro nonostante qualche piccolo intervento in vista della brutta stagione».

Infine: «Dobbiamo per forza restare a Zanibelli, non possiamo fare altrimenti nonostante il rifugio non sia più adeguato a proteggere i nostri mici, molti dei quali sono vecchietti o a modo loro fragili. A fronte della presenza sempre più frequente di animali pericolosi e affamati come lupi e volpi, sono prede davvero facili. Il nostro orto-rifugio in via Piandelmedico è stato progettato per proteggerli da questi pericoli ma cosa possiamo fare se l’accesso viene negato a noi volontari e non possiamo concludere i lavori e trasferirci? Dobbiamo attendere che la giustizia faccia il suo corso… ma quali saranno i tempi? Il senso di impotenza è forte e doloroso».