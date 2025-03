La “Creatività femminile” per l’appuntamento quaranta di Cambiamo discorso

La rassegna dedicata ai “contributi per il contrasto alla discriminazione di genere” organizzata da Reti culturali odv si tiene il 20 marzo. Interviene come relatrice la docente di Storia della legislazione sociale e di Storia del diritto Ninfa Contigiani.

Un appuntamento sul sapere creativo delle donne. Giovedì 20 marzo torna la rassegna Cambiamo discorso, con l’appuntamento “L’arte del tessere: il sapere femminile come mestiere e come identità Contributo alla valorizzazione della creatività femminile”. L’incontro, come sempre online, va dalle 17 alle 19 ed è a partecipazione gratuita. Relatrice della conferenza è Ninfa Contigiani, docente di Storia della legislazione sociale e di Storia del diritto penale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Macerata, esperta di condizione giuridica della donna nel nostro ordinamento.

Per partecipare, occorre collegarsi al link di Meet https://meet.google.com/mco-pozd-nwy

Spiegano le organizzatrici: “Nell’incontro si percorrerà l’evoluzione di un ambito di sapere creativo che, di generazione in generazione, nella cultura popolare si è mantenuto in capo alle donne, e si rifletterà sui risvolti sociali del passaggio dall’immaginario femminile legato al telaio alla rivoluzione industriale nel campo della tessitura: dal soddisfacimento di necessità del proprio ambito domestico in una società pauperistica, alla trasformazione in una leva formidabile per un cambiamento di prospettiva sociale ed individuale, con non trascurabili risvolti nel campo del benessere”.

La conferenza è la numero quaranta del ciclo dedicato ai “contributi per il contrasto alla discriminazione di genere”, giunto alla sesta annualità. A organizzarlo, la odv Reti culturali in collaborazione con Amad – Associazione Multietnica Antirazzista Donne, Asc – Associazione Storia Contemporanea, Accademia marchigiana Scienze Lettere Arti, Andos – Ass. Donne Operate Seno, Freewoman, Toponomastica femminile,con il supporto di Csv Marche Ets nell’ambito dei progetti di formazione partecipata 2025 e il patrocinio di Assessorato Pari opportunità Comune di Ancona – Forum Donne Ancona – Commissione Pari opportunità regione Marche