La Cultura Vien Viaggiando, stasera si replica: viaggio nelle Seychelles - Password Magazine

JESI – Grande partecipazione al primo incontro di ‘La Cultura Vien Viaggiando’, la rassegna dedicata alle esperienze di viaggio organizzata dal Centro Turistico Giovanile (CTG) “Vallesina” Aps di Jesi e in programma ogni venerdì dal 3 al 24 novembre, alle ore 21.15, presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi.

Stasera 10 novembre si replica con il secondo appuntamento: stavolta si va in direzione ‘Seychelles: on the road sulle isole del relax”, un viaggio raccontato da Giulia Pettinari e Guido Leone.

Immagini e riprese effettuate durante la loro esperienza guiderà i partecipanti in un percorso ricco di emozioni e di località incontaminate, caratterizzate da spiagge da sogno, un mare dalle acque azzurre, grandi rocce e luoghi popolati da tartarughe giganti, tra le più grandi e longeve al mondo.

Borgo ospite Mercatello Sul Metauro. «‘La Cultura Vien Viaggiando’ si conferma una rassegna di successo – fa sapere il presidente del CTG Vallesina Gualdoni Maurizio –. In tanti erano presenti già dal primo appuntamento, l’Auditorium dell’Hotel Federico II era gremito. Segno questo che il format è vincente, coniugando il desiderio di esplorare e conoscere località remote e poco conosciute al piacere di scoprire, grazie alla collaborazione con ‘I Borghi più Belli d’Italia delle Marche’, le meraviglie che sono sul territorio a un passo da noi».

La collaborazione con ‘I Borghi più Belli d’Italia delle Marche’ – a seguito dell’accordo di collaborazione stipulato a livello nazionale tra il Centro Turistico Giovanile e l’associazione “I Borghi più Belli d’Italia” – è occasione per promuovere a livello locale e nazionale la conoscenza turistica dei borghi marchigiani con le sue tradizioni e le sue eccellenze.

Dopo l’appuntamento di stasera, la Cultura Vien Viaggiando prosegue con:

– Venerdì 17 novembre: India, colori e sapori del triangolo d’oro (a cura di Chiara Gramaccioni e Christian Clementi). Borgo ospite: Moresco.

– Venerdì 24 novembre: L’altro Iraq, viaggio tra i curdi (a cura di Andrea Bonfitto). Borgo Ospite: Gradara.