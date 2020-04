La farmacia Colle Paradiso dona 500 mascherine a Caritas : «Uniti ce la faremo»

JESI – Atto di grande solidarietà da parte della farmacia “Colle Paradiso” nei confronti della Caritas Diocesana Jesina: i titolari Acerra Giovanni e Alessandra Manzo donano 500 mascherine protettive che verranno distribuite tra gli utenti dell’organismo pastorale.

In questo momento di emergenza sanitaria, i presidi utilizzati per la protezione delle vie aeree sono diventati obbligatori facendo così aumentare vertiginosamente la domanda di mascherine, contro la poca offerta disponibile. Sul nostro territorio si sono registrati casi di mancanza di presidi anche nella pubblica assistenza e nelle stesse farmacie che si trovavano purtroppo in difficoltà nel rifornire la comunità. Ma in questo vortice fatto di agitazione e preoccupazione, se c’è una cosa che può aiutarci tutti è sicuramente la solidarietà: «Abbiamo pensato di fare un piccolo gesto, e anzi ci dispiace che sia così piccolo, come segno di gratitudine per questa città che ci accolto e per solidarietà verso tutte quelle persone che in questo momento si trovano in una situazione economica di per sé difficile e divenuta ancora più difficile in seguito al Coronavirus – spiega il Dott. Acerra – e che quindi si trovano a dover provvedere all’obbligo di mascherine poco reperibili sul mercato e con prezzi aumentati».

La farmacia è stata aperta nel giugno dello scorso anno da due intraprendenti giovani farmacisti di Avellino che, a pochi mesi dall’apertura, hanno subito dovuto fare i conti con questa emergenza sanitaria: «Anche noi abbiamo subìto l’aumento dei prezzi, come tutti, ma cerchiamo di rivendere con ricarico minimo questi presidi perché pensiamo sia giusto verso la comunità – prosegue il Dott. Acerra – e proprio per questo motivo io, la Dottoressa Alessandra Manzo, ma anche la nostra collaboratrice Dott.ssa Costanza Fabbracci, abbiamo voluto compiere questo gesto di solidarietà verso la Caritas perché offre tanta assistenza sul territorio a chi più ne ha bisogno. L’idea ci è venuta anche, e soprattutto, ascoltando le esperienze di alcuni nostri clienti che lì ci prestano servizio di volontariato».

Le 500 mascherine protettive saranno quindi distribuite dalla Caritas alle persone più in sofferenza che tutti i giorni si avvalgono dei suoi importanti e fondamentali servizi: «Speriamo che questo momento di difficoltà sanitario ed economico passi per tutti e si ritorni alla normalità – conclude il Dott. Acerra – ci dispiace non aver potuto donare un quantitativo maggiore ma siamo felici di averlo fatto perché crediamo possa essere un sollievo e un concreto aiuto a tutte quelle persone che hanno già tanti problemi. Vorrei poi ringraziare, a nome di tutto lo staff della Farmacia Colle Paradiso, la clientela per averci sostenuto e quindi reso possibile questo gesto. Grazie di cuore».