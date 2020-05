La Ferruccio Coltorti dona mascherine con logo di Jesi alla Giunta

JESI – Mascherine in microfibra griffate con il logo di Jesi sono state donate questa mattina all’intera Giunta comunale dalla ditta Ferruccio Coltorti. A rappresentare l’azienda, nell’incontro con il sindaco Massimo Bacci, è stata Annalisa Coltorti, ex schermitrice vincitrice di una medaglia d’argento e di due di bronzo ai mondiali nella disciplina della spada ed oggi preparatrice atletica in chiave azzurra.

Con una capacità filtrante batterica del 97,5% e un trattamento antigoccia, la mascherina è lavabile a mano o in lavatrice e riutilizzabile ben 15 volte. Le mascherine sono una novità per la nota ditta di tendaggi e tappezzeria, confermando la capacità delle imprese del nostro territorio di riconvertire una parte produttiva in funzione delle mutate esigenze della popolazione.

Dal sindaco Massimo Bacci il ringraziamento per l’originale omaggio, le congratulazioni per la qualità del prodotto ed un grande in bocca al lupo per questa delicata fase 2.