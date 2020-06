La Fornace, da lunedì la biblioteca riapre agli studenti | Password Magazine

MOIE – La biblioteca La Fornace di Moie tornerà, da lunedì prossimo (22 giugno), a riaprire le porte agli studenti e a quanti vorranno usufruire delle postazioni per ricerche librarie o per studiare portando testi propri. Saranno disponibili 28 posti studio che potranno essere occupati fino al loro esaurimento. Un ritorno graduale, quindi, alla normalità e a quella maniera di vivere la biblioteca, come luogo di incontro e di scambio culturale, diventata un’abitudine per tanti cittadini, non solo del Comune Non sarà, comunque, consentita la consultazione dei giornali e riviste, né l’uso del pc. Chi entra per ritirare i libri prenotati, non dovrà sostare in biblioteca al di fuori del tempo strettamente necessario per prestito e restituzione Chi aveva la tessera della biblioteca valida e non ha potuto usufruire del servizio a causa della chiusura avvenuta il 25 febbraio, avrà la validità della tessera prorogata per 90 giorni. Fino al 30 giugno verranno sospese le more per i ritardi nella consegna del materiale.

Non sarà più necessario prenotare l’ingresso in biblioteca. Si potrà comunque prenotare i titoli dei libri richiesti, consultando il catalogo de La Fornace all’indirizzo internet. Chi non riesce a prenotare un testo potrà scegliere solo tra quelli esposti nelle vetrine preparate allo scopo, chiedendo al personale