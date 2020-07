La Fornace, tornano i «Martedì da favola» | | Password Magazine

MOIE – Tornano le iniziative e gli incontri, sia per bambini che per adulti, alla biblioteca La Fornace di Moie. Per i più piccoli, ripartono le letture ad alta voce per la fascia da zero a 6 anni, a cura del Gruppo Lettori Volontari nell’ambito del progetto Nati per leggere.

I “Martedì … da favola!” inizieranno il 7 luglio, per proseguire nei tre martedì successivi (14, 21 e 28 luglio), con inizio alle ore 17,30, nella Sala Joyce Lussu. Nelle giornate di letture c’è la possibilità di fare una merenda al Caffè Letterario, al costo di 3,50 euro. A causa della normativa per l’emergenza sanitaria legata al Covid19, tutti gli appuntamenti sono su prenotazione, chiamando il numero 0731702206, per un massimo di 10 bambini.

Da giovedì 9 luglio, invece, la biblioteca organizza 5 incontri con gli autori, uno a settimana, per presentare volumi di recente uscita. Le presentazioni iniziano alle ore 20,30 ma prima di ogni incontro, alle ore 19,30, il Caffè Letterario organizza un aperitivo al costo di 5 euro. Sempre in base alle normative legate al Coronavirus, occorre prenotare sia per partecipare agli incontri che all’aperitivo.

Il primo appuntamento, quello del 9 luglio, avrà al centro il libro dal titolo “Pensieri nascosti”, delle autrici Elena Coppari e Silvana Salati. Il volume racconta la storia di Giulia, giovane disoccupata che si arrabatta con piccoli lavori per arrivare alla fine del mese. Nella storia entrano una serie di personaggi e di vicende rocambolesche, fino ad uno svolta finale.