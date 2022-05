La Lanterna da Ciro inaugura il nuovo locale «al Borgo» | Password Magazine

SAN MARCELLO – Nuova location per il ristorante La Lanterna da Ciro che va «al Borgo», nel centro storico di San Marcello, nei rinnovati locali dell’ex Osteria. Per festeggiare il nuovo inizio, il titolare Ciro Farella e la moglie Maddalena (in foto) ieri, 1° maggio, hanno aperto per la prima volta le porte del nuovo locale a cittadini e clienti affezionati, in concomitanza con la ricorrenza del ventennale dell’attività. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche il sindaco di San Marcello, Graziano Lapi, e Don Fabio per la benedizione.

Il locale è stato ristrutturato e rinnovato negli arredi, anche se alcuni particolari della precedente Osteria del Borgo sono stati mantenuti, in ricordo di un’attività durata quasi 30 anni, fino al pensionamento dei titolari.

Cambio di indirizzo ma non di cucina per La Lanterna al Borgo da Ciro che proporrà le stesse specialità di carne e pesce, con l’aggiunta delle zuppe durante l’inverno.

Tra qualche giorno il locale aprirà ufficialmente i battenti e si potrà così tornare a degustare la cucina di Ciro, da sempre conosciuta per la sua qualità e apprezzata per l’alta selezione nelle materie prime.