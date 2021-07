La lite tra automobilisti sfocia in minacce e calci alla portiera, denunciato 35enne | Password Magazine

ANCONA – Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà un 35enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di minaccia e danneggiamento. Il provvedimento giunge a seguito di accertamenti svolti dai militari della Stazione di Ancona Centro dopo la querela presentata da un 23enne anconetano.

Il giovane ha infatti denunciato agli uomini dell’Arma di essere rimasto vittima di un’aggressione nata per motivi di circolazione stradale: il 23enne ha infatti raccontato che nella mattinata del 27 maggio, in Via del Conero, un uomo, alla guida di una Porsche Cayenne e con cui aveva poco prima avuto un diverbio per una mancata precedenza, dopo averlo affiancato lo aveva costretto ad arrestare la marcia. In tale frangente sarebbe sceso dall’auto e, dopo averlo insultato e minacciato, aveva colpito con un calcio la portiera della sua autovettura, dileguandosi immediatamente.

Subito sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso, che hanno consentito così di identificare il guidatore violento e di denunciarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.