La magia del Natale a tavola: luci, addobbi, colori ed emozioni | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso quella che sicuramente è la festa più amata da grandi e piccini: il Natale!

La sua atmosfera fatta di luci, colori, emozioni, piatti della tradizione è davvero affascinante. Gli addobbi ricchi e scintillanti cambiano volto alle nostre città , alle nostre case e … alle nostre tavole.

Dunque questa volta ho deciso di lasciarvi non ricette da mangiare ma ricette di creatività per dare un tocco di classe alla tavola di Natale. Sono convinta infatti che … anche l’occhio vuole la sua parte!

Addobbare la tavola di Natale è un vero e proprio rituale ma mai eccedere nelle decorazioni; si richiede sempre buon gusto e … parola d’ordine: sobrietà. Se volete davvero stupire familiari e amici quest’anno tre sono i colori cool: tavola gold, tavola argento e tavola rose gold.

L’oro è protagonista indiscusso dei decori natalizi. Con addobbi dorati il tavolo può rimanere anche nudo, mettendo per ogni ospite un sottopiatto trasparente. Se proprio , non riuscite a rinunciare alla bella tovaglia di Natale, consiglio di sceglierne una molto semplice, di lino color champagne osando con un ricco centrotavola e dei preziosi segna-posto.

L’argento è sicuramente il colore perfetto per dare un tocco scintillante alla tavola natalizia. La tovaglia, in questo caso sarà bianca di lino o di raso. Si può anche optare per unire addobbi di altre sfumature che sempre ben si sposano con l’argento quali il grigio, il violaceo o l’azzurro. A me piace anche un bel centrotavola con le classiche palle di Natale oro e argento posizionate su alzatine di porcellana. Adoro le posate rigorosamente d’argento.

Infine la tavola rose gold, un colore che si avvicina molto al color rame.

Lo trovo caldo, bello, innovativo insomma perfetto per addobbare la tavola di Natale in splendido stile minimal-chic. Per la tovaglia sceglierne una color champagne, meglio se in lino o in raso. Abbinate dei sottopiatti dello stesso colore, in vetro o cristallo. Le posate rigorosamente rose gold.

Cosa mangiare?

Tutto ciò che la tradizione mediterranea-marchigiana, offre perché …

non c’è dubbio: il Natale fa sognare!

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it