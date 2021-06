La Misura del Cosmo, escape room alla Casa Museo Colocci-Vespucci | Password Magazine

JESI – La Misura del Cosmo, escape room teatrale ideata intorno alla mostra «Raffaello e Angelo Colocci. Bellezza e scienza nella costruzione del mito della Roma antica» di Palazzo Pianetti. L’iniziativa, a cura di ATGTP (Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata) e Pro Loco Jesi si terrà nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno su prenotazione e sarà totalmente ambientata nella Casa Museo Colocci Vespucci.

I sei partecipanti per ogni turno si troveranno a compiere un viaggio nel tempo nel Rinascimento Italiano nella Casa Museo dove vissero Angelo Colocci nella prima metà del 1500 e i suoi discendenti. Faranno da cornice gli arredi e le collezioni, i libri, i manoscritti, i dipinti e le sculture. Verranno messi alla prova ingegno e capacità investigative in un’esperienza originale risolvendo enigmi ed entrando nella storia della residenza e di chi la abitava. La Casa Museo Colocci Vespucci era l’antica residenza dei marchesi Colocci Vespucci già dal Rinascimento, ampliata e modificata nel corso dei secoli ed annessa alla Chiesa di Sant’Agostino. La sua posizione strategica era simbolo di grande prestigio per la famiglia, trovandosi infatti di fronte al Palazzo della Signoria e a ridosso di una delle vie principali della città, l’antico Cardo romano.

Per informazioni e prenotazioni: tel +39 0731 538439 – 342, email prenotazioni@raffaelloecolocci.it

A cura di Chiara Petrucci