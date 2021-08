La nuova piazza Federico II pronta per Bollani: varchi d'accesso e chiusura al traffico | Password Magazine

JESI – I due concerti inaugurali del Festival Pergolesi Spontini sono sold out. Nella Piazza Federico II che li accoglierà, sono stati sistemati il palco, e la tribuna e il parterre con 350 posti distanziati nel pieno rispetto delle normative anticovid (in condizioni normali sarebbero oltre 1000 posti).

L’evento di domenica con Stefano Bollani in concerto sancisce anche il debutto artistico della piazza nel suo nuovo aspetto, «libera» ormai da fontana e obelisco.

Con apposita ordinanza del Comune di Jesi la Piazza sarà totalmente chiusa al traffico nei giorni di spettacolo (22, 23, 27, 28 e 29 agosto) dalle ore 19.30 alle ore 23. I residenti in Piazza Federico II, Vicolo della Pace, Via Posterma e Vicolo Santoni, in questa fascia oraria, potranno raggiungere le proprie abitazioni solo a piedi.

I varchi di accesso per transitare a piedi in Piazza Federico II saranno presidiati da personale addetto al controllo accessi. Negli orari di apertura previsti, l’accesso al Museo Federico II e al Museo Diocesano sarà sempre garantito ai visitatori e agli addetti.

Solo coloro che sono muniti di regolare biglietto e di green pass avranno accesso agli spettacoli occupando i posti seduti loro assegnati. Non sono previsti posti in piedi.

Nei giorni di spettacolo, dalle ore 20, la biglietteria sarà allestita all’ingresso della Salara (Biblioteca Planettiana – Via Pergolesi)