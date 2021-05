La Polizia di Stato a scuola con «Il mio Diario 2020-2021» | Password Magazine

ANCONA – Oggi, si è svolta la cerimonia di presentazione dell’agenda scolastica Il Mio Diario, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano.

L’evento ha avuto luogo presso la scuola primaria C. Faiani e vi hanno preso parte il Questore di Ancona, Giancarlo Pallini, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Filisetti, il Segretario Operativo Iavarone , la Preside della scuola Bertini, e l’assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona Borini.

L’iniziativa, giunta alla ottava edizione, fino ad oggi ha interessato oltre 400.000 studenti sul territorio nazionale e per il prossimo anno raggiungerà tutte le province italiane.

Nell’anno scolastico 2021-2022, oltre ad essere destinata a tutti gli alunni delle classi 3^, future 4^, degli istituti primari delle province di: Udine, Biella, Venezia, Genova, Pavia, Bologna, Ancona, Lucca, Rieti, Isernia, Sassari e Teramo, grazie alla collaborazione con il PON Legalità 2014 – 2020 FESR FSE, il Programma Operativo Nazionale gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato da fondi europei, che sostiene progetti volti a favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese, verrà estesa anche a tutti gli alunni delle province di Potenza, Caserta, Bari, Crotone e Palermo, mentre in tutte le altre il Ministero dell’Istruzione ne ha previsto la distribuzione in alcuni istituti.

Nella consapevolezza che alla delicata opera di formazione e istruzione dei piccoli cittadini debbano cooperare tutte le istituzioni, la Polizia di Stato si avvicina ai giovani studenti, utilizzando personaggi a fumetti, per contribuire all’educazione e al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori su cui si fonda la nostra società.

La novità per l’edizione 2021-2022, è l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, in linea con la neo reintrodotta materia dell’Educazione Civica nei programmi scolastici. I supereroi della legalità Vis e Musa, protagonisti del diario, racconteranno agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile.

Attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta saranno affrontati anche i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo.

Anche in questa edizione, il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto. Elisabetta Dami, autrice di Geronimo Stilton e presidente della Geronimo Stilton Fondazione, ha collaborato con entusiasmo alla realizzazione del Diario, condividendone la progettazione con la Polizia di Stato.

L’iniziativa è stata allietata anche dall’esibizione dei Cinofili della Polizia di Stato con i cani poliziotto DARKO (il labrador antiesplosivo), EDOX (il pastore tedesco antidroga) e RIC ( il pastore tedesco obbedienza) guidati dai loro Conduttori e da personale della Polizia Scientifica che ha illustrato ai bambini in maniera divertente l’importanza delle impronte digitali per individuare il colpevole, regalando ai bambini in ricordo un cartoncino con le loro impronte.

Inoltre si sono esibiti con i loro luccicanti sassofoni cinque allievi del corso ad indirizzo musicale dell’istituto Comprensivo Cittadella “ Margherita Hack”, diretti dal Maestro Vincenzo de Angelis che hanno aperto l’iniziativa suonando l’inno d’Italia.