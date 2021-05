La Raganella dona CD alle case di riposo: «La musica per ritrovare l'allegria». | Password Magazine

BELVEDERE OSTRENSE – Un CD de La Raganella in dono per ogni casa di riposo della Provincia di Ancona.

L’iniziativa è dell’associazione di Musiche e Canti Popolari Marchigiani per donare qualche minuto di spensieratezza e divertimento in questo periodo così difficile. Il CD musicale, registrato nel 2012, è intitolato «Gente allegra Dio li iuda», un antico modo di dire che l’associazione considera un consiglio utile in questo momento critico segnato dall’emergenza.

«É vero – fa sapere La Raganella – da oltre un anno il Covid ci ha completamente stravolto la vita e le abitudini, allontanandoci persino dalle persone care. Proprio per questo, nell’attesa che tutto passi il più in fretta possibile, con l’aiuto della musica e dei bei ricordi dobbiamo cercare momenti di allegria. Con la speranza che il nostro pensiero possa suscitarvi delle belle emozioni e farvi rivivere ricordi ormai lontani».

Ieri mattina alle ore 10 il via simbolico a questa iniziativa consegnando il primo CD alla Casa di riposo di Belvedere Ostrense a seguito di una breve suonata presso il piazzale della struttura.

Era presente anche il Consigliere regionale Marco Ausili che ha aiutato l’associazione a recuperare la lista di tutte le case di riposo.