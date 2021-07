La ricetta per fare una marmellata di... | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Tenace sostenitrice del NO ai prodotti confezionati, inclusa la marmellata, ecco che oggi Vi lascio la mia ricetta per fare marmellate.

Sicuramente l’Estate è la stagione migliore per la ricchezza di varietà di succulenta frutta fresca ma anche per la sua abbondanza e dunque per non sprecare consiglio di utilizzare gli eccessi per fare una buona marmellata.

Sarà proprio questa marmellata, spalmata sul pane tostato, che nelle bigie mattine invernali evocherà le belle quanto spensierate giornate estive scaldandoci un po’!

Questa volta ho scelto susine gialle e albicocche perché nel mio giardino sono davvero tante ma la ricetta che vi lascio è adatta anche per pesche, pere, fichi …

INGREDIENTI

2Kg albicocche mature

1 limone

400g di zucchero

Lavate molto bene le albicocche e asciugatele con un canovaccio.

Tagliatele a metà e poi ancora a metà dopo aver tolto il nocciolo centrale.

Mettete le albicocche così tagliate in una ciotola capiente e unite lo zucchero.

Nel frattempo:

Spremete il limone

Filtrate il succo con un colino a maglie strette

Unite il succo alle albicocche e zucchero e mescolate bene; coprite e lasciate macerare in frigorifero per almeno 12 ore.

Versate ora tutto in una pentola portate a ebollizione e mescolate di tanto in tanto. Dopo circa 30 minuti la marmellata è pronta.

Riempite i vasetti fino ad 1 cm dal bordo; avvitate bene e lasciate raffreddare. Con il calore si creerà il sottovuoto che – una volta raffreddati i barattoli – potete verificare premendo al centro del coperchio. Se non sentirete il classico click-clack, il sottovuoto c’è!

Un consiglio: per sapere se la marmellata è pronta prelevate durante la bollitura un pò del composto con un cucchiaio e lasciatene cadere una goccia in un piatto; se resta compatta la vostra marmellata è pronta mentre se scivola, lasciate bollire ancora un po’.

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it