La San Vincenzo de Paoli di Jesi cerca nuovi volontari | Password Magazine

JESI – La San Vincenzo de Paoli di Jesi sta cercando nuovi volontari che, a titolo gratuito, vengano a dare una mano. Per entrare nella San Vincenzo è sufficiente il desiderio di aiutare chi è in difficoltà. «L’azione assistenziale della San Vincenzo – si legge in una nota della onlus – è possibile grazie all’apporto determinante del volontariato. Sono molte le persone di ogni estrazione sociale che prestano la loro assistenza alle famiglie in stato di bisogno.

Tuttavia, le esigenze sono sempre in aumento ed i volontari non bastano mai.

Siamo presenti a Jesi dal 1896 ed attualmente ci occupiamo di assistenza alle famiglie indigenti della nostra città con oltre 80 nuclei familiari circa 400 persone».

Per diventare volontario basta avere una buona predisposizione all’aiuto di chi si trova in stato di disagio o di povertà e avere un poco di tempo da donare ai fratelli meno fortunati.