La scomparsa di Andreea, se ne parla su Chi l'ha visto | Password Magazine

JESI– Anche questa sera chi accenderà la televisione su Rai 3, guardando Chi l’ha visto, incapperà in una storia dal sapore familiare. E’ il caso della scomparsa di Andreea, 27enne (vive con la madre a Jesi) e di cui non si hanno notizie dal 12 marzo scorso. “Aiutateci a cercare Andreea, scomparsa nel nulla ormai tre settimane fa”, è l’appello dei familiari approdato mercoledì sera sul programma tv di Federica Sciarelli. Occhi e capelli castani, alta 1,68 cm, di lei non si hanno più tracce. La madre ha sporto denuncia ai carabinieri.

Di lei non si hanno più notizie dal 12 marzo quando dopo una festa in un casolare nelle campagne della Vallesina Andreea alle 7 di mattina ha lasciato la casa e si è avviata, da sola e senza cellulare – secondo quanto hanno detto i testimoni sentiti dall’inviata della trasmissione, Veronica Briganti – avviandosi lungo la strada provinciale Montecarottese. La trasmissione ha anche mostrato un post di un conoscente di Andreea in cui, dopo alcune frasi in lingua italiana, si legge la chiusura in romeno (lei è di origini romene): «Addio per sempre».

Sul sito di Chi l’ha visto si legge: «Venerdì 11 marzo ha partecipato ad una festa che si è tenuta in un casolare nelle campagne della Vallesina e non è più tornata a casa. Non ha con sé il suo cellulare. Ha diversi tatuaggi sul corpo e in particolare sulle dita della mano sinistra». In questo lasso di tempo, sono andate avanti le ricerche delle forze dell’ordine, e intanto, in questi giorni, sui social continuano ad arrivare commenti e like sotto le sue foto, con amici e conoscenti che chiedono informazioni sulla sua scomparsa e lanciano appelli ai cittadini della zona di segnalare le autorità se si abbiano informazioni.