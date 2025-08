La seconda tappa del “Wine concert” ospitata dal Podere Vito Cardinali di Morro d’Alba - Password Magazine

Morro d’alba – il Podere Vito Cardinali di Morro d’Alba ospita il “Wine concert” del pianista Ruben Micieli, per il Festival Pergolesi Spontini.

A un anno dall’apertura della cantina e in occasione del 40° anniversario della Lacrima di Morro d’Alba DOC, Podere Vito Cardinali a Morro d’Alba ospita il XXV Pergolesi Spontini Festival, con il concerto di pianoforte del pianista Ruben Micieli, che si esibirà suonando una selezione delle migliori musiche di Chopin. L’evento si svolgerà venerdì 1 agosto alle 18 e rappresenta la seconda tappa del format “Wine Concert”, concerti al tramonto tra musica ed enogastronomia.

Nei suoi quattro “Wine Concert”, il Festival Pergolesi Spontini 2025 celebra l’accoglienza delle cantine del Lacrima di Morro d’Alba e del Verdicchio dei Castelli di Jesi, occasione per il pubblico di vivere in modo diverso la musica: prima del concerto, di cui sono protagonisti giovani promesse della musica classica, il pubblico ha l’occasione di fare una visita guidata della cantina e di degustarne i prodotti, con un fresco calice di vino. Nell’occasione del concerto, il Podere Vito Cardinali presenta in anteprima assoluta i suoi nuovi vini Vito Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG Classico.

Protagonista della serata di Morro D’Alba è Ruben Micieli, pianista, direttore d’orchestra e compositore, uno dei più promettenti pianisti della scena musicale internazionale. Vincitore di oltre 40 concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in importanti teatri e sale da concerto in tutta Europa. È anche compositore e direttore d’orchestra. La critica ne celebra il virtuosismo, l’eleganza interpretativa e la capacità di trasmettere emozione.

Micieli esegue celebri composizioni per pianoforte di Fryderyk Chopin (1810-1849), quali il Valzer brillante op. 18, la Ballata op. 38 n. 2, l’Etude op. 25 n. 7, la Polacca op.44, la Ballata n. 1, la Sonata op. 35 n. 2.

