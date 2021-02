La segnalazione di una mamma: «Ragazzo aggredito a Porta Valle, un fatto grave» | Password Magazine

JESI – «Un giovane è stato aggredito a Porta Valle da altri sei ragazzi stranieri, un fatto molto grave». A scriverci è una lettrice, una mamma, che si dice preoccupata per l’episodio e ha deciso di inviarci la sua segnalazione. Ed essendo questa anche la Settimana del Bullismo, la pubblichiamo:

«Lo scorso week end, di sera ma prima del coprifuoco, mentre rientrava a casa, un 18enne è stato avvicinato e picchiato da sei stranieri. Gli hanno chiesto del denaro ma il ragazzo si è rifiutato di darglielo. A quel punto lo hanno preso a calci e percosse. Lui si è rannicchiato su stesso, riuscendo a proteggersi. Ha riportato un taglio al labbro e dolori, non si è rivolto al Pronto soccorso. Noi genitori siamo preoccupati: quella zona è pericolosa ma i nostri ragazzi devono quotidianamente attraversarla per raggiungere la stazione delle corriere o casa dal centro. Come tutelarsi?».