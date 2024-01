Lo stato delle carceri marchigiane, un convegno - Password Magazine

JESI – Arci Jesi Fabriano e NotteNera hanno inaugurato “Scolpire il movimento”, progetto di narrazione creativa, in collaborazione con il PRAP (Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria) di Bologna e con il partenariato di Arci Pesaro Urbino, che ha portato il cinema di animazione all’interno degli istituti penitenziari di Ancona Montacuto, Villa Fastiggi di Fossombrone e Casa circondariale di Fermo. Tre i cortometraggi prodotti, sul tema del ricordo, attraverso la pratica stop motion, durante un ciclo di laboratori condotti da maestri animatori, all’interno di un progetto regionale in risposta all’avviso pubblico dell’Ambito sociale di Fossombrone ATS7, sostenuto dalla Regione Marche.

Annota Giulia Torbidoni, Presidente di Antigone Marche, associazione di tutela dei diritti umani nel sistema penitenziario, sullo stato delle carceri italiane e marchigiane: “L’emergenza è la struttura e il carcere è il frontespizio che riassume e condensa tutto quello che la società porta con sé. La spina dorsale di Antigone è infatti l’osservatorio sulle condizioni di detenzione. Ad oggi il 67 per cento delle persone in carcere ricommetterà reati. L’istituzione carcere dovrebbe dunque correggere il tiro, ma serve un cambio di mentalità all’esterno, il fuori è la vera chiave di volta”.

Sul sovraffollamento denuncia il rischio di tornare alle condizioni del 2012: “Ad oggi le carceri italiane dispongono di 51mila posti, ma le persone sono molte di più, lo strumento non rispetta i limiti della legge. Nel 2012 eravamo arrivati a 67mila presenze, una soglia oltre la quale si parla di tortura e dalla quale si è corsi ai ripari. Ora la popolazione detenuta sta aumentando, s’inaspriscono le pene e vengono introdotti nuovi reati, influendo sulle condizioni di vita dei detenuti, ma anche sul lavoro di polizia e personale sanitario. Il sovraffollamento delle carceri è una spia sociale”.

Samuele Animali, in duplice veste di assessore ai servizi sociali e rappresentante di Antigone, insiste sul carcere come parte integrante della società: “Non è un luogo separato, ci riguarda direttamente. È sbagliato parlare di ‘emergenza carceri’, lo stato attuale degli istituti penitenziari è qualcosa di socialmente costruito e voluto che ci portiamo dietro da anni e anni, senza investire in termini di politiche. Non può essere un luogo di pena e sofferenza, una sorta di discarica sociale”. Conclude Torbidoni: “Il carcere invece dovrebbe essere quel posto dove le persone incontrano opportunità che prima non hanno avuto, soprattutto se vengono da luoghi dove non c’è lo Stato”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri