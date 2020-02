La Vallesina e Sanremo: tutte le curiosità e le vostre opinioni sulle “stories” di Password Magazine

SANREMO – Seguire un evento televisivo da una prospettiva locale. Un nuovo modo di interagire con i lettori utile ad informarsi su una manifestazione nazionale, come il Festival di Sanremo, scoprendo però come viene percepita in un territorio ridotto, il nostro, quello della Vallesina, grazie a sondaggi, domande ed altro.

Abbiamo lanciato lo scorso anno la possibilità di seguire le vicende della kermesse sulle nostre stories instagram esprimendo pareri e scoprendo varie curiosità. Da martedì, per il secondo anno, Password Magazine ha riproposto la stessa formula con l’aggiunta delle stories di facebook. La Vallesina ha risposto con circa 500 persone che da giorni interagisce ogni ora su instagram ed oltre 250 su facebook.

A sorpresa poi, alcune pubblicazioni sono state riprese e condivise dagli artisti stessi come la storica band dei Ricchi e Poveri e dalla cantante, ballerina e modella Gessica Notaro, nota alla cronaca purtroppo anche per un episodio di violenza sulle donne ad opera dell’ex fidanzato. Questa sera poi sul palco avremo l’esibizione di Ivan Cottini che Password Magazine, insieme al suo editore Studio Gamma, ha portato a Jesi durante l’evento “Sposiamoci: Bellezza Senza Barriere” del 2016.

Ma veniamo alle opinioni ricevute. Sostanzialmente le prime 4 puntate sono piaciute al pubblico della Vallesina con una valutazione media intorno al 8 su 10. Divisione totale sul vincitore di Sanremo Giovani con una parità tra Leo Gassman e la seconda classificata Tecla. Diverse le domande su Georgina ma tutte l’hanno vista gradita, in ogni sua veste, dai lettori. Un quasi plebiscito per Due Lipa, l’ospite straniero di ieri sera è piaciuta praticamente a tutti. Pochi gli utenti concordi con le classifiche delle prime tre serate mentre su quella di ieri, circa il 46% vede di buon occhio la vetta raggiunta da Diodato. Pessimo il giudizio sul duo più discusso del momento, Morgan e Bugo.

Molte altre sono state le curiosità e le domande poste dalla redazione. Per continuare a seguirle fino al gran finale, basterà visualizzare le stories di Password Magazine su facebook (dove la maggior parte sono riportate) o, meglio ancora, sul nostro profilo instagram.

