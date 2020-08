L'Abbazia Santa Maria delle Moie entra nell'enciclopedia Treccani | Password Magazine

MOIE – L’abbazia Santa Maria delle Moie entra nella Treccani . Consultando l’enciclopedia on line è possibile trovarne una descrizione storica, ora a disposizione di tutti gli appassionati di cultura. Ad interessarsi dell’inserimento dell’abbazia nelle pagine enciclopediche lo studioso locale Daniele Guerro che, di sua iniziativa, ha preso contatti con Treccani per avviare la procedura.

Sempre dedicato a Santa Maria delle Moie un articolo pubblicato sabato scorso dalla prestigiosa rivista on line Finestre sull’Arte, scritto dalla storica dell’arte Martina Gambioli. «Queste iniziative – commenta Guerro – intendono rafforzare l’identità della cittadina di Moie e a farne conoscere le sue bellezze».