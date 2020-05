L’abbraccio delle frecce tricolore nei cieli di Loreto e Ancona

LORETO – Con un’ora di anticipo, causa condizioni meteo poco favorevoli, le frecce tricolori nei cieli di Loreto e Ancona.

Fonti dell’aeronautica militare hanno comunicato il passaggio delle scie verdi bianche rosse alle ore 9.15: in molti sono riusciti comunque ad affacciarsi dal proprio balcone per gustare lo spettacolo. Questo pomeriggio, saranno invece visibili nei cieli di Bologna, Venezia e Trieste.

Un tour di 5 cinque in 21 città sorvolate per un Abbraccio Tricolore che segnerà la storia. Simbolicamente si chiuderà con il sorvolo di Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica.