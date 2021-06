Lacrima Wine Festival: Morro d'Alba valorizza il territorio tra cultura ed enogastronomia | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Al via la prima edizione del “Lacrima Wine Festival” dal 1° al 10 luglio, rassegna che promuove arte, gusto e cultura del territorio sotto il segno del Lacrima, Doc riconosciuto dal 1985 come vitigno autoctono prodotto a Morro d’Alba, Monte San Vito, San Marcello, Belvedere Ostrense e Senigallia. “Un vino empatico che nel corso degli anni ha conquistato il gusto del consumatore grazie alle sue caratteristiche organolettiche davvero uniche”, come lo descrive il sindaco del Comune di Morro d’Alba Enrico Ciarimboli, che confida nel nuovo festival definendolo “un evento che vuole coinvolgere target differenziati e che ha trovato la partnership di molti produttori locali, un percorso virtuoso che sia un seme per il futuro di tutto il nostro territorio”.

Il variegato programma, che è stato illustrato dall’assessora alla Cultura Alessandra Boldreghini, prevdere, ad apertura, una tavola rotonda sulle prospettive del nuovo modello socio-economico biologico (giovedì 1° luglio ore 18 in Piazza Barcaroli, con il direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela vini Alberto Mazzoni e il presidente Coldiretti Marche Letizia Gardoni), a seguire laboratori per bambini (al Museo Utensilia venerdì 2 luglio ore 17-19, letture animate lunedì 5 ore 17:30-18:30, laboratorio sui giochi e la merenda di una volta mercoledì 7 ore 17-19 in piazzale Bersaglieri, caccia al tesoro fotografica venerdì 9 ore 17-19), spettacoli teatrali (“Who is me” a cura dell’associazione culturale Speiro, il 2 luglio alle 21:15 presso Piazza Barcaroli), tour in mountain bike con degustazione a cura di Jesi Tour (sabato 3 a cura della cantina Badiali e Candelaresi e sabato 10 presso la Tenuta San Marcello), una “cena in bianco con calice rosso” in cui i commensali vestiranno rigorosamente di bianco allestendo autonomamente i tavoli e leggendo brani in poesia e prosa allietati da un sottofondo musicale in filodiffusione (sabato 3 luglio ore 20:30), una passeggiata notturna musicale lungo il camminamento di ronda (domenica 4 e giovedì 8 luglio ore 21:30-23), una lettura del cielo stellato a cura dell’Associazione Astronomi (lunedì 5 luglio ore 22 in Piazza Barcaroli), una proiezione cinematografica (“Un’ottima annata – A good year” di Ridley Scott, martedì 6 luglio ore 21:30 in piazza Barcaroli), il concerto “Le musiche del mare” del chitarrista Giovanni Seneca e l’Orchestra d’archi Rossini (venerdì 9 ore 21:30) e, in chiusura un reading poetico a cura di Lucia Olivi (sabato 10 luglio dalle 18:45 presso La Scarpa).

L’assessora Boldreghini ha parlato della nascita del festival e dell’idea che ne è alla base: “Questo festival diffuso frutto di un’azione corale, la cui ispirazione nasce da un bando del Mibact in una sinergia tra pubblico e privato, ci guida a scoprire il nostro territorio in maniera diversa e mettendo in risalto come il comune di Morro d’Alba possa nascondere tesori nascosti”.

Il compositore e Maestro Giovanni Seneca, protagonista del concerto del 9 luglio per chitarra solista e arpe, evento di punta della kermesse, racconta così la genesi del suo lavoro: “Le mie musiche sono legate al Mediterraneo, a luoghi e sonorità visti, ma anche immaginati, come fossi un Emilio Salgari della musica. Sono un appassionato di vino e degustazioni. Su questo tema ho fatto lavorare la mia fantasia rispetto alla connessione tra vino e cultura. I produttori di vini sono loro stessi degli artisti, l’alchimia che viene messa in campo attiene a tecniche di produzione, c’è però poi la mano del viticoltore che rende speciale il vino, quasi come fosse un liutaio. Esistono moltissime manifestazioni sul vino, ma in tal caso l’idea è di dar vita a una serie di iniziative di spessore culturale. Che non sia un momento festaiolo, ma venga celebrata la sacralità del vino.”.

L’attrice jesina Lucia Bendia, che metterà in scena lo spettacolo “Who is me”, opera pasoliniana autobiografica in cui il poeta presenta il proprio lavoro a un ipotetico intervistatore americano, s’è mostrata entusiasta e commossa del ritorno alle scene: “Tornare a recitare in una terra a me familiare nel giorno del mio compleanno è bellissimo ed è un privilegio dar voce a dei versi densi di umanità ed emozione come quelli di Pasolini. Le sue sono parole forti ed iper-contemporanee. È molto raro trovare un autore capace di parlare quasi vaticinando un futuro presente”. Il recital è stato scritto in collaborazione con l’associazione culturale Speiro, di cui è presidente Elia Castello, che lo descrive come un progetto nato negli ultimi giorni del primo lockdown 2020, che comprende anche brani tratti dai testi e dai film di Pasolini.

Insieme agli artisti anche i titolari delle cantine. Vanessa Bassotti della cantina Mezzanotte di Bettolelle di Senigallia racconta la sua esperienza, parlando delle attività proposte: “Siamo lieti di partecipare alla manifestazione accogliendo i visitatori nella nostra cantina e facendo degustare i nostri prodotti. Si potrò toccare con mano l’esperienza della vigna, permettendo a tutti di godersi l’esperienza in piccoli gruppi”.